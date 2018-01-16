Путин поздравил актера Ланового с 84-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с днем рождения, отметив большой вклад актера в укрепление патриотизма в стране.

«С вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Глава государства напомнил о значимом вкладе Ланового в воспитание молодого поколения «на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях» и укрепление патриотических традиций.

Актер театра и кино, народный артист Советского Союза Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он полюбился российским зрителям своими ролями в театре им. Вахтангова, а также работой в картинах «Анна Каренина», «Солярис», «Офицеры» и др. Лановой является лауреатом Ленинской премии, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.