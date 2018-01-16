Прямой эфир

Путин поздравил актера Ланового с 84-летием

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с днем рождения, отметив большой вклад актера в укрепление патриотизма в стране.

«С вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Глава государства напомнил о значимом вкладе Ланового в воспитание молодого поколения «на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях» и укрепление патриотических традиций.

Актер театра и кино, народный артист Советского Союза Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он полюбился российским зрителям своими ролями в театре им. Вахтангова, а также работой в картинах «Анна Каренина», «Солярис», «Офицеры» и др. Лановой является лауреатом Ленинской премии, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин поздравил с днем рождения хореографа Андриса Лиепу
Пользователи Twitter поздравили Землю с якобы 2018-м днем рождения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017