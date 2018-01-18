Мединский объяснил перенос премьеры «Приключений Паддингтона-2»

Минкультуры перенесло старт проката картин «Приключения Паддингтона-2» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» для увеличения кассовых сборов картин. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Министр напомнил, что в 2017 году ситуация, аналогичная нынешней, произошла с фильмами «Союз-7» и «Время первых». Премьера первой картины тогда была перенесена, чтобы фильмы не выходили одновременно.

«Каждое наше усилие, в том числе и перенос, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы всех лент», — приводит ТАСС слова Мединского.



Как передает «РИА Новости», министр также обвинил представителей компаний-прокатчиков и владельцев кинотеатров в «абстрактных криках о цензуре» и «оперировании эмоциями».

«Я всегда оперирую только цифрами, а не абстрактными криками о цензуре. У нас кого ни тронь — все начинают орать про цензуру», — отметил он, комментируя опубликованное ранее обращение владельцев кинотеатров.

Как сообщал портал iz.ru, 17 января стало известно, что премьера полнометражного анимационного фильма «Приключения Паддингтона-2» по решению Минкультуры переносится с 26 января на 1 февраля.

Ведомство объяснило свое решение тем, что выбранная изначально дата совпадает со стартом проката другой картины.

Владельцы кинотеатров 18 января опубликовали обращение, в котором призвали премьер-министра России Дмитрия Медведева обратить внимание на действия Минкультуры.