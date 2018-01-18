Кинотеатры обратились к Медведеву в связи с переносом двух премьер

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала премьер-министра РФ Дмитрия Медведева проверить ситуацию с переносом Министерством культуры премьер двух зарубежных картин.

В письме ассоциации говорится, что старт проката фильма «Приключения Паддингтона 2» был перенесен с 26 января на 1 февраля. Также на 1 февраля с 25 января была перенесена дата премьеры картины «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

Члены объединения просят премьера «обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы».

Они также обратились в своем письме к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и попросили его провести проверку правовой базы, на которой основываются действия Минкультуры.

Как сообщал портал iz.ru, Минкультуры ранее перенесло старт проката полнометражного анимационного фильма «Приключения Паддингтона 2» с 26 января на 1 февраля, объяснив свое решение тем, что выбранная изначально дата совпадала с премьерой другой картины.

«Приключения Паддингтона 2» — приложение полнометражного мультфильма, который вышел на экраны в 2014 году и собрал в мировом прокате свыше $250 млн.