Прямой эфир

Кинотеатры обратились к Медведеву в связи с переносом двух премьер

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала премьер-министра РФ Дмитрия Медведева проверить ситуацию с переносом Министерством культуры премьер двух зарубежных картин. 

В письме ассоциации говорится, что старт проката фильма «Приключения Паддингтона 2» был перенесен с 26 января на 1 февраля. Также на 1 февраля с 25 января была перенесена дата премьеры картины «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». 

Члены объединения просят премьера «обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы». 

Они также обратились в своем письме к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и попросили его провести проверку правовой базы, на которой основываются действия Минкультуры. 

Как сообщал портал iz.ru, Минкультуры ранее перенесло старт проката полнометражного анимационного фильма «Приключения Паддингтона 2» с 26 января на 1 февраля, объяснив свое решение тем, что выбранная изначально дата совпадала с премьерой другой картины. 

«Приключения Паддингтона 2» — приложение полнометражного мультфильма, который вышел на экраны в 2014 году и собрал в мировом прокате свыше $250 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский сообщил о росте киносборов в России
Мединский назвал самый удачный российский фильм

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017