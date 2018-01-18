Мединский сообщил о росте киносборов в России

Общие киносборы в России за последние шесть лет выросли на 55%, а сборы за отечественные фильмы — на 120%. Об этом сообщил глава Микультуры РФ Владимир Мединский.

«Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 млрд до 54 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова министра.

Российское кино в 2017 году собрало в прокате 13,1 млрд рублей против 5,9 млрд рублей в 2011 году, рост составил 120%.

Как писал портал iz.ru, ранее Мединский назвал спортивную драму «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева образцовым отечественным кинопродуктом.

Достоинством картины является «возвращение к якобы утраченным ценностям и смыслам великой школы советского кино».

Фильм «Движение вверх» вышел в прокат 28 декабря 2017 года и собрал в прокате более 1,9 млрд рублей.