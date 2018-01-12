«Мединский доказал свое право быть доктором наук»

В 2018 году диссертационные советы должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями Министерства образования и науки. Так, 100% членов диссоветов по техническим и физико-математическим специальностям должны будут иметь публикации в авторитетных научных изданиях, в остальных областях знания этот показатель составит 90%. Об этом, а также о том, почему количество диссертаций по экономическим наукам сократилось вчетверо за пять лет, рассказал «Известиям» председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

— Как за последние пять лет изменилось количество соискателей, которые получают ученые степени? Что бы вы выделили из произошедшего в 2017 году?

— За пять лет число диссертационных советов уменьшилось на 30%. В 2012 году их было около 3,3 тыс., а в прошлом году — примерно 2,2 тыс. Количество защит кандидатских диссертаций с 21 тыс. в год сократилось до 10 тыс., докторских стали защищать почти вдвое меньше. Это говорит о том, что «пена ушла», остались более качественные диссертации.

Больше всего претензий было к чиновникам разных уровней, которые почему-то хотели стать кандидатами и докторами экономических наук. Как будто они думали, что сразу станут миллиардерами, получив такую степень. Именно в экономических науках произошло самое радикальное сокращение — в четыре с лишним раза. Пять лет назад докторских диссертаций по этим специальностям защищалось 430 в год, а в 2016 году на всю страну — только 92. Это говорит о повышении их качества, но нужно было принять меры по всем направлениям системы аттестации.

— Какие меры привели к такому результату?

— Мы начали с повышения требований к научным организациям, хотя и не очень жестко. Нужно, чтобы в них работали не менее 50 кандидатов и докторов наук. Количество публикаций в журналах, индексируемых в мировых базах данных, у организации должно быть хотя бы 5–10 за пять лет, индекс цитирования — от 5 до 20 в зависимости от специальности. Это не так много.

Мы просим, чтобы за пять лет организация подготовила хотя бы трех кандидатов наук и одного доктора, а аспирантов было не меньше трех. Но даже эти критерии сейчас многие организации не выполняют, поэтому 1,2 тыс. диссоветов были закрыты. Мы также обязали вывешивать на сайте любые отзывы, поступившие на диссертацию, вплоть до дня защиты. Хорошо, что многие стали отказываться быть оппонентами, если они не уверены в качестве работы. Плохо, что многие отказываются быть научными руководителями, — сейчас это проблема в организациях. Но всё это говорит о том, что меры сработали, если на них так реагируют.

— Изменились требования не только к организациям, но и к самим членам диссоветов. Как это повлияло на ситуацию?

— Члены диссертационного совета должны иметь научные публикации за последние пять лет. Из мировых баз данных — от одной до трех, в зависимости от отрасли науки. По ряду гуманитарных наук требуется, чтобы была хотя бы одна монография за пять лет.

Мы завершаем эту работу. Нашим критериям по итогам 2017 года должны были соответствовать 70% членов диссоветов, а по физико-математическим наукам — 90%. За 2018 год задача по техническим и физматнаукам должна быть решена: 100% членов диссоветов в этих отраслях должны соответствовать нашим критериям. По остальным направлениям науки этот показатель должен дойти до 90%. Составы советов, которые не будут соответствовать нормам к указанному сроку, будут пересмотрены.

— Но ведь липовые диссертации всё еще встречаются. Их количество сократилось в результате принятых мер?

— Конечно, их стало меньше. 90% случаев спорного присуждения степени, которые мы рассматриваем сейчас, — это диссертации, защищенные в 2011–2012 годах. В последние три года, когда мы взялись за реформирование системы, липовых научных работ практически нет. Я не знаю ни одной диссертации с очевидным плагиатом, защищенной в этот период. Если раньше кто-то платил деньги за диссертацию, то теперь шутят, что большие начальники бегают и спрашивают, кому дать деньги, чтобы от ученой степени отказаться. А концы в воду спрятать уже не получится.

— Сколько таких случаев было выявлено в прошедшем году?

— За прошлый год мы лишили степени не меньше людей, чем в 2013-м, когда вскрылась история с 20 липовыми диссертациями. У нас каждый месяц на заседание президиума ВАК, в основном по представлениям «Диссернета», выносится вопрос о лишении степени. По большинству заявлений «Диссернета» факты подтверждаются. Таких случаев выявляется порядка 20–30 в год.

— Точка в истории с диссертацией Владимира Мединского поставлена: степени его не лишили. Но, возможно, эта история создала некий прецедент?

— Ее пытались сделать скандальной. Она была политизирована из-за того, что Владимир Мединский — член правительства РФ. Думаю, что тема, которая обозначена в его диссертации, сама по себе уже вызывает дискуссию: «Проблемы объективности освещения российской истории». На президиуме ВАК прозвучал вопрос: «Вы же не решили проблемы объективности освещения истории?» Эту задачу, строго говоря, нельзя решить.

К Владимиру Ростиславовичу было много вопросов. Но на заседании президиума ВАК он очень грамотно отвечал и доказал свое право как профессор МГИМО быть доктором исторических наук. Давление на членов президиума было, в частности, со стороны СМИ. Но члены президиума поняли, что диссертация сделана Мединским, что он профессионал в этой области, процедурных нарушений нет, плагиата нет. Две трети членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы ученой степени Мединского не лишать.