Мединский сделал выбор между рэперами Оксимироном и Гнойным
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что предпочитает российского рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxymiron исполнителю Вячеславу Машнову, который известен как Гнойный.
Свой выбор он объяснил антипатией к сценическому псевдониму Машнова.
«Oxxxymiron. Мне второго название не нравится — какая-то противная кличка», — приводит RT слова министра.
Как сообщал портал iz.ru, Oxxymiron и Гнойный стали самыми популярными рэперами по числу запросов в Google среди российских пользователей.