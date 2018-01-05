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Мединский сделал выбор между рэперами Оксимироном и Гнойным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что предпочитает российского рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxymiron исполнителю Вячеславу Машнову, который известен как Гнойный.

Свой выбор он объяснил антипатией к сценическому псевдониму Машнова.

«Oxxxymiron. Мне второго название не нравится — какая-то противная кличка», — приводит RT слова министра. 

Как сообщал портал iz.ru, Oxxymiron и Гнойный стали самыми популярными рэперами по числу запросов в Google среди российских пользователей.

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