Мединский предрек «Движению вверх» исторический успех по кассовым сборам

Министр культуры РФ Владимир Мединский предрек спортивной драме «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева исторический успех по кассовым сборам. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Мединский отметил, что каждый второй зритель, который идет в кинотеатр на этой неделе, выбирает для просмотра филь «Движение вверх» и уже в ближайшее воскресенье картина может стать самой кассовой российской лентой начиная с 1991 года, сообщает телеканал «360». В настоящее время картина собрала уже 1 511 889 384 рубля.

Сюжет фильма «Движение вверх» повествует о легендарной победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Тогда американская баскетбольная команда потерпела поражение впервые за 36 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма «Движение вверх».