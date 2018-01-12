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Мединский предрек «Движению вверх» исторический успех по кассовым сборам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министр культуры РФ Владимир Мединский предрек спортивной драме «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева исторический успех по кассовым сборам. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Мединский отметил, что каждый второй зритель, который идет в кинотеатр на этой неделе, выбирает для просмотра филь «Движение вверх» и уже в ближайшее воскресенье картина может стать самой кассовой российской лентой начиная с 1991 года, сообщает телеканал «360». В настоящее время картина собрала уже 1 511 889 384 рубля.

Сюжет фильма «Движение вверх» повествует о легендарной победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Тогда американская баскетбольная команда потерпела поражение впервые за 36 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма «Движение вверх».

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