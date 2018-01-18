Минкультуры и медвежонок Паддингтон

Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором подвергла критике практику Министерства культуры, когда показы голливудских фильмов переносятся ради премьер российских картин. Минкультуры, в свою очередь, объяснило свои действия «здоровым протекционизмом» и желанием поддержать отечественное кино. «Известия» предприняли попытку разобраться в сути конфликта.

Поводом для разногласий послужил перенос релиза фильма «Приключения Паддингтона-2» (прокатчик — кинокомпания «Вольга») и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (прокатчик — кинокомпания 20th Century Fox) на более поздние даты.

Представители 20th Century Fox от комментариев воздержались, а представители «Вольги» сообщили, что «получили прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона-2» с датой начала проката — 1 февраля 2018 года.

— Кроме этого, мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 и 25 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм, — заявили в компании.

Между тем кинотеатры уже открыли продажу билетов и, по данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов (ЕАИС), на фильм «Приключения Паддингтона-2» продано кинобилетов на сумму более 750 тыс. рублей. Теперь они должны быть возвращены в кассы.

Эти действия, считают авторы обращения, являются «грубым прямым вмешательством» в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. «Они не только наносят экономический ущерб непосредственно кинотеатрам, но и дистрибьюторам фильмов, несущим расходы по рекламному продвижению фильмов на запланированных датах, и, главное, российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров», — подчеркивается в открытом письме.

Также в обращении говорится о том, что подобная инициатива Минкультуры наносит вред развитию российской киноиндустрии и превращает стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры.

— Перенос дат премьер фильмов «Приключения Паддингтона-2» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» стал для нас полной неожиданностью, — рассказала «Известиям» президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. — Причины нам неизвестны, все фильмы стояли на этих датах давно. Эти изменения повлекут корректировки последующих премьер, несмотря на уже запущенные рекламные кампании, что запутает зрителей и отрицательно скажется на сборах как иностранных, так и российских фильмов. В итоге мы вынуждены в последний момент менять расписание и приносим свои извинения гостям. Мы рассчитываем получить официальное объяснение о причинах срыва проката. Вероятно, система и условия выдачи прокатного удостоверения должны быть пересмотрены.

«Известия» попросили прокомментировать ситуацию заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина. По его мнению, говорить о каком-либо ущербе в данном случае неправомерно, поскольку действия Минкультуры находятся строго в правовом поле. Ведомство руководствовалось постановлением правительства «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов», где в том числе говорится о приоритете показа российских фильмов.

— В соответствии с законодательством единственным законным основанием для проката картины на территории РФ является наличие у нее прокатного удостоверения, — подчеркнул Сергей Обрывалин. — Соответственно, все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах нашей страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, являются незаконными. Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона-2» с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ. Минкультуры России выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с предварительной продажей.

Однако, как рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин, предпродажа ведется кинотеатрами по заранее известному графику релизов, который утверждают в Минкультуры. Предварительно продают билеты не дистрибьюторы, а киносети на своих ресурсах. И делают они это, не дожидаясь прокатного удостоверения, так как оно может быть выдано за день-два до назначенного релиза.

— Вопрос не в экономических убытках, хотя они велики, а скорее в моральной стороне вопроса — отметил Олег Березин. — Когда зрители приходят в кинотеатры со своими детьми, а сеансы отменены. А вот для дистрибьютора такое внезапное изменение прокатной даты несет большие финансовые потери — рекламная кампания «Паддингтона» как минимум проводилась под 18 января. Реклама на телевидении, в соцсетях ушла в пустоту.

Кроме того, по мнению Олега Березина, в этом деле имеется и спорный юридический нюанс. Согласно вышеупомянутому постановлению, изменять дату релиза зарубежного фильма можно только в том случае, если он по теме и целевой аудитории совпадает с выходящим на этой же дате российским фильмом. На 18 января назначены релизы следующих российских фильмов: «Скиф» 16+, «Карп отмороженный» 12+, «Мешок без дна» 18+. Кроме того, продолжается успешный показ «Движения вверх», причем картина уже стала рекордсменом отечественного проката.

Историческое фэнтези «Скиф» на законных основаниях заместило соответствующую ему по теме и целевой аудитории картину «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Продюсер «Скифа» Сергей Сельянов, представляя свою картину «Известиям», еще не знал о решении Минкультуры, поэтому сетовал на возможные помехи в прокате: «Хорошего фильма через две недели уже нет на экранах. А еще по каким-то своим соображениям зарубежные прокатчики передвигают свой релиз на нашу дату. Это недопустимо. Наши недобирают, потому что основной пирог для зрителей — американское кино. Мы не против, но нужно вести себя прилично. Ничего не случится, если в России американский фильм соберет на 10% меньше. А для российского продюсера недобор в прокате — катастрофа».

Теперь Сельянов и его фильм имеют возможность сделать лучшую кассу, а вот российского фильма в законной конкуренции «Паддингтону» на 18 января не оказалось. По жанру сказкой является «Мешок без дна», но у него возрастное ограничение 18+, в то время как у «Паддингтона» — 6+.

Тем не менее действия ведомства получили одобрение российского культурного сообщества.

— Я уверен, что поддержка отечественных авторов — это абсолютно разумный шаг, соответствующий национальным интересам, — заявил «Известиям» писатель и киносценарист Юрий Поляков. — Считаю, что государство должно активно участвовать в регулировании нашего внутреннего кинопространства. Такая практика существует во многих странах. Французы, к примеру, буквально «на калькуляторе» высчитывают, сколько французских фильмов у них покажут и сколько зарубежных. Потому что помимо экономической безопасности есть еще и духовная безопасность общества, которая во многом связана с репертуарами театров, афишами кинотеатров, полками книжных магазинов.

Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова, в свою очередь, отметила подъем российского кино, а также поддержала ограничения на иностранные картины.

— Я считаю, что наше кино сейчас сильно идет вперед — взять тот же фильм «Движение вверх», — вспомнила недавние впечатления актриса. — Я бы советовала смотреть этот фильм всей семьей и можно не один раз! Хотелось бы, чтобы таких фильмов про нашу великую историю было больше. А критика за ту протекцию, которую сейчас оказывают наши власти российскому кино, — это, по сути, похвала. Можно ущемлять иностранное кино в пользу нашего. Тем более цифры проката говорят о том, что и на наши фильмы будут ходить, если только дать им возможность приоритетного показа.

Действительно, политика, направленная на всестороннюю поддержку отечественного кинематографа, приносит неплохие результаты. По данным Министерства культуры, общие сборы отечественных картин по итогам 2017 года составили рекордные 13 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2011 года. Существенно возросли и показатели посещаемости. В минувшем году российские ленты посмотрели почти 55 млн человек, это почти вдвое больше соответствующих показателей 2011 года.

Однако вместе с достижениями очевидны проблемы. Прежде всего это отмеченная собеседниками «Известий» несовершенная процедура выдачи прокатного удостоверения. Сейчас «кухня» работает так: планируя выпуск фильма, дистрибьютор предварительно подает документы в Минкультуры. В ответ ведомство выдает номер прокатного удостоверения, чтобы он был в системе наряду с согласованной датой показа. Номер заносится в систему продажи билетов ЕАИС, и кинотеатры под этим номером начинают продавать билеты. Только накануне релиза дистрибьютор получает прокатное удостоверение, заверенное гербовой печатью Минкультуры, и рассылает его кинотеатрам. Если Минкультуры захочет передвинуть дату, кинотеатрам из-за дефицита времени уже не вернуть своих денег, а это постоянный источник конфликта между ведомством и киносетями. Ликвидация его посредством принятия четкой и отлаженной системы будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между всеми участниками кинопроцесса.

Справка «Известий»

В 2017 году уже обсуждалась возможность переноса премьеры восьмой части франшизы «Форсаж» ради показа фильма «Время первых» про советских космонавтов. Минкультуры и представители киносетей провели несколько раундов переговоров, по итогам которых дата премьеры «Форсажа» осталась прежней, но для «Времени первых» была выделена квота на сеансы.