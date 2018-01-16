«Движение вверх» бьет рекорды

Первую строчку российского бокс-офиса по-прежнему занимает спортивная драма «Движение вверх» с Владимиром Машковым в главной роли — фильм собрал 384 млн рублей за 11–14 января и 1,89 млрд за всё время проката, сообщает портал «Кинодата». Таким образом, «Движение вверх» стало самым кассовым российским релизом за новейшую историю.

По количеству проданных билетов среди всех отечественных релизов после 1991 года спортивный блокбастер находится пока на четвертом месте — его посмотрело 6,63 млн человек. Больше всего зрителей у фильмов «Дневной дозор» (2006) — 7,41 млн, «Последний богатырь» (2017) — 7,78 млн, «Ирония судьбы. Продолжение» (2008) — 8,87 млн. Разница в цифрах с фильмами прошлого десятилетия объясняется инфляцией (раньше цены на билеты были ниже, поэтому в рублевом выражении их сборы меньше, хотя зрителей было больше), а с «Последним богатырем» — жанровой спецификой: у семейного фильма было больше утренних дешевых сеансов.

— На прошедшей неделе «Движение вверх» стал самым кассовым отечественным релизом за всю историю, и это не единственный его рекорд, — рассказала «Известиям» киноэксперт Ольга Зинякова. — Картине удалось обойти по сборам анимационный хит «Миньоны» и занять пятую строчку в списке самых кассовых картин российского проката. Учитывая динамику посещаемости, а также тот факт, что прокатчик продлевает рекламную кампанию до конца января, можно предположить, что фильм о триумфальной победе российских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене продолжит свое движение вверх.

Как отметила Ольга Зинякова, эти показатели демонстрируют, что российские фильмы могут заинтересовать зрителя. Это не первая российская картина, ставшая успешной в течение последнего года. «Последний богатырь», «Гоголь. Начало», «Викинг», «Притяжение», как «Легенда № 17» и «Экипаж» несколько лет назад, — знаковые релизы, изменившие представление российских зрителей об отечественном кино.

— Качество российских картин растет, и с каждым новым успешным релизом повышается доверие зрителей к отечественному кино, — пояснила Ольга Зинякова. — Другое важное условие успеха — грамотная рекламная кампания. В случае с «Движением вверх» продвижение началось заблаговременно и охватило все сегменты рынка, поэтому к моменту выхода в прокат работа режиссера Антона Мегердичева была одним из самых ожидаемых фильмов года.

На второй строчке кассовых сборов за прошедший уикенд — еще один «миллиардник», но зарубежный — приключенческая комедия «Джуманджи: Зов природы»: 83 млн при общей кассе в 1,352 млрд. Третье место у картины «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли — 66 млн за уикенд (общий результат 386 млн). Четвертая позиция у хоррора «Астрал 4: Последний ключ» — 52 млн, а замыкает пятерку лидеров российского проката комедия «Кто наш папа, чувак?», собравшая 47,5 млн.

На этой неделе в прокат выйдут сразу два фильма — обладателя «Золотого глобуса»: фантастический триллер Гильермо дель Торо «Форма воды» и военная драма Джо Райта «Темные времена». Также зрителей ждут продолжение комедии «Приключения Паддингтона», российское историческое фэнтези «Скиф» и ужастик «Астрал 4: Последний ключ», уже показавший хорошие результаты в формате превью-показов.