«Бегущий в лабиринте» достигнет экранов 25 января

Прокат фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox начнется в заявленные ранее сроки. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Министерства культуры. По словам представителя ведомства, компания получила прокатное удостоверение, где указан старт проката — 25 января, и может рассылать его по кинотеатрам.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором подвергла критике практику Министерства культуры, когда премьеры голливудских фильмов переносятся ради премьер российских картин. Минкультуры, в свою очередь, объяснило свои действия «здоровым протекционизмом» и желанием поддержать отечественное кино.

Поводом для разногласий послужил перенос релиза фильмов «Приключения Паддингтона-2» (прокатчик — кинокомпания «Вольга») и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (прокатчик — кинокомпания 20th Fox) с 18 и 25 января на более поздние даты.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе, решение Минкультуры относительно переноса релиза «Бегущей в лабиринте» не было окончательным. Однако причины отмены решения в пресс-службе не объяснили. По словам одного из представителей студии 20th Century Fox, даты были еще раз согласованы, и стороны решили, что «раздвижка релизов» в данном случае не понадобится: российская картина «Скиф» стартует неделей раньше «Бегущего» и успеет собрать кассу. А другой отечественный фильм «Селфи» — неделей позже, когда пик интереса к голливудской ленте уже схлынет.