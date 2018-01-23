За перегибы — к прокурору

Предвыборный штаб Владимира Путина обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить случаи «административных перегибов» при сборе подписей, допущенных инициативными группами в регионах. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель штаба Александр Когогин. В качестве возможных причин инцидентов называются провокации и недостаточная квалификация сборщиков. Всех, кто «бросает тень» на процедуру, могут отстранить от дальнейшего участия в кампании. По мнению экспертов, это должно дать регионам сигнал о необходимости отказа от административного ресурса.

В некоторых субъектах РФ в процессе сбора подписей наблюдалось «чрезмерное административное рвение» со стороны сборщиков, заявил в беседе с «Известиями» Александр Когогин.

— Речь идет о Курганской области, где на «Курганмашзаводе» и «Курганхиммаше», которые имеют статус территории с закрытым режимом, незаконно собирались подписи в рабочее время. Жалоба (от имени штаба. — «Известия») на это поступила в ЦИК и в Генпрокуратуру. Этот факт мы подтвердили. Подписи собирали общественники из числа сотрудников самих предприятий по собственной инициативе. Эти подписи штаб не принял, — сообщил сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина.

По словам Александра Когогина, в федеральном штабе не исключают, что в некоторых регионах причиной подобных инцидентов могла стать провокация. Назвать виновных, по его словам, будет можно, если информацию подтвердят правоохранительные органы. Сопредседатель также добавил, что помимо уполномоченных сборщиков, подписи собирали и другие группы, которые вели работу по собственной инициативе, не имея специальной подготовки.

Александр Когогин подчеркнул, что все участники процедуры, «бросившие тень» на ее легальность, могут быть отстранены от дальнейшего участия в предвыборной кампании.

— В этой ситуации главное — не обидеть тех, кто поставил подписи в поддержку Владимира Путина совершенно искренне. Рейтинг Путина таков, что на призыв поставить свои подписи откликались массы людей. И они не виноваты, что их подписи собрали не уполномоченные штабом сборщики, а подвижники, которые по собственной инициативе хотели помочь нашему кандидату, но не были подкованы юридически, — отметил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. — В случаях, когда нарушался закон, мы благодарили людей, но принимать подписные листы не могли.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что одна из основных задач предвыборного штаба основного кандидата — продемонстрировать легальность сбора подписей в его поддержку.

— Эта процедура стала тестом для тех, кто в будущем должен будет принять активное участие в избирательной кампании. Стоит ожидать, что после подписной кампании некоторые предвыборные структуры будут освобождаться от неподготовленных кадров, — предположил политолог.