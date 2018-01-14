Приемный день

«Единая Россия» в рамках «Единого дня сбора подписей» 14 января открыла свои общественные приемные в 85 регионах для граждан, желающих поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил «Известиям», что ранее уже было собрано 538 тыс. подписей, а в единый день собрали еще 200 тыс. Эксперты полагают, что роль партии в предвыборной кампании будет усиливаться.

Помещения общественных приемных были предоставлены под сбор подписей во всех 85 российских регионах. Площадки были выделены по просьбе сборщиков, при этом представители партии в приемных не занимались сбором подписей или агитацией.

По словам Андрея Турчака, в рамках «Единого дня сбора подписей» (ЕДСП) в общественные приемные партии пришли более 200 тыс. человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

— В поддержку самовыдвижения до «Единого дня сбора подписей» уже было собрано 538 тыс. подписей. Необходимый порог в 300 тыс. подписей пройден. Однако мы не могли проигнорировать желание других граждан страны в стремлении поддержать президента. И как показала практика, наши ожидания по этому поводу полностью оправдались, — заявил он «Известиям».

Он подчеркнул, что всего партия располагает 2699 помещениями общественных приемных. Большинство из них и было задействовано в ЕДСП. Большая часть работала в муниципалитетах — почти 2,6 тыс. В работе по сбору подписей в воскресенье 14 января участвовало почти 20 тыс. человек, большинство из них — в приемных ЕР.

— После анализа данных мы определим регионы-лидеры, где подписей было собрано больше всего. Это делается не для оргвыводов, а для соблюдения законности самого процесса сбора. Напомню, с просьбой о соблюдении закона в работе штаба Владимир Путин обратился к членам избирательного штаба 10 января, в день его открытия, — подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме простых граждан, среди подписавшихся 14 января — депутаты Госдумы и члены генсовета. Так, Андрей Турчак оставил подпись в приемной партии в Санкт-Петербурге, заместитель секретаря генсовета Ольга Баталина — в Саратовской области, ее коллеги Евгений Ревенко и Сергей Железняк — в Москве.

Фото: пресс-служба Единой России

Эксперты называют «логичным» решение использовать приемные для сбора подписей в рамках избирательной кампании Владимира Путина.

— «Единая Россия» всегда работала и работает сейчас как большая электоральная машина, обеспечивающая избирательную кампанию. В этом контексте задействовать общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева, региональные отделения и другие сетевые возможности для сбора подписей вполне естественно и логично, — сказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По мнению политолога, роль ЕР в избирательной кампании «весьма широка». Так, в декабре партия на своем съезде поддержала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Кроме того, напомнил Дмитрий Орлов, избирательный фонд кандидата формировался с помощью средств структур, которые традиционно финансируют «Единую Россию» — это фонды регионального сотрудничества и развития, бывшие фонды поддержки партии.

— Система мобилизации финансовых ресурсов «Единой России», во-первых, отлажена, во-вторых — законна и позволила без сложностей решить вопрос наполнения избирательного фонда, — объяснил он такой подход к формированию фонда.

Кроме того, единороссы получили несколько значимых постов в избирательных штабах Владимира Путина, напоминают эксперты. Так, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Борисов стал замруководителя федерального технологического штаба. Одновременно представители партии получили посты заместителей в еще нескольких ключевых блоках. Должность замруководителя регионального блока займет замруководителя ЦИК партии Андрей Парфенов, организационного — замруководителя исполкома партии Максим Жаворонков, блока по работе с молодежью — Денис Давыдов, также возглавляющий координационный совет «Молодой гвардии «Единой России».

В январе Центризбирком утвердил список доверенных лиц Владимира Путина как кандидата в президенты — среди них также оказалось немало представителей ЕР.

— В последние две недели мы видим, что что роль и место «Единой России» в избирательной кампании Владимира Путина приобретает все более определенные и конкретные черты. Несколько человек вошли в штаб, им поручены достаточно ответственные направления, это говорит о доверии к партии со стороны главного кандидата, — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. — Совершенно очевидно, что партия как большая электоральная машина с развитой региональной инфраструктурой способна решать самые разные предвыборные задачи, в первую очередь — организационные и мобилизационные.

Фото: пресс-служба Единой России

Сам по себе сбор подписей имеет два важных аспекта, напомнил глава ФоРГО. Прежде всего, это необходимое квалификационное условие для регистрации кандидата. Но есть и вторая составляющая: во время сбора подписей организаторы активно коммуницируют с избирателями.

— Те, кто пришли в свой выходной день и потратили свободное время, чтобы оставить подпись, — безусловно, люди с высоким уровнем политической активности и политического участия, — заявил Константин Костин. — Учитывая, что люди приходят и оставляют свои координаты, это очень серьезный актив для дальнейшей работы. Существует большое количество вариантов взаимодействия с этой аудиторией на разных этапах избирательной кампании.

Эксперты не сомневаются, что ресурс «Единой России» можно эффективно использовать не только на этапе сбора подписей — ему найдется применение на протяжении всей избирательной кампании.

— Партия — это структура, которая легко превращается в агитационную сеть. И сейчас уже можно говорить о том, что «Единая Россия» фактически работает именно в логике такой агитационной сети, — подчеркнул Дмитрий Орлов. — Думаю, что и после завершения этапа сбора подписей технологическая и политическая роль «Единой России» в избирательной кампании будет весьма заметной.

В свою очередь, Константин Костин из ФоРГО, говоря о роли ЕР в кампании, заметил, что «Единая Россия» остается «президентской партией, партией Путина», а ее сторонники — это базовый путинский электорат.

— На сегодняшний день «Единая Россия» является одним из основных интерфейсов для путинского большинства, и это, безусловно, будет тем или иным образом использовано в кампании, — заключил эксперт.