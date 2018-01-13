Более 80% будущих избирателей готовы проголосовать за Путина

Более 80% будущих избирателей заявили о готовности проголосовать на выборах президента России за действующего главу государства Владимира Путина. Такие результаты показал опрос ВЦИОМа.

Из группы людей, которые точно уверены, что пойдут на выборы, 81,1% были бы готовы отдать свой голос за Владимира Путина, если бы голосование прошло в ближайшее воскресенье. Следующим в рейтинге идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин — за него высказались 7,6% опрошенных.

Доля сторонников лидера ЛДПР Владимира Жириновского составила 4,2%, а за телеведущую Ксению Собчак проголосовали бы 0,7% респондентов. Рейтинг лидера Партии роста Бориса Титова составил 0,4%.

В пятницу, 12 января, Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ.