Сборщики подписей в поддержку Путина получили площадки ЕР в 85 регионах

Партия «Единая Россия» в воскресенье, 14 января, предоставила несколько сотен общественных приемных в 85 регионах России для сборщиков подписей в поддержку кандидата в президенты страны и действующего главы государства Владимира Путина. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, с такой просьбой к ЕР обратились активисты.

«О приемных люди знают — они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина, имеют возможность это сделать сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех», — рассказала председатель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, уточнил, что партия только предоставила активистам свои площадки, сбором подписей занимаются исключительно сборщики.

«Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя. <…> Уровень поддержки нашего кандидата не нуждается в дополнительной агитации граждан», — добавил он.

В то же время в сообщении отмечается, что многие члены «Единой России» и депутаты Госдумы 14 января пришли, чтобы поддержать кандидатуру Путина. В их числе Турчак и заместители секретаря партии Евгений Ревенко и Сергей Железняк.

Путин объявил о намерении баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Участвовать в них он будет в качестве самовыдвиженца. Голосование состоится 18 марта 2018 года.

Как показал опрос ВЦИОМа, результаты которого были опубликованы 11 января, более 80% опрошенных россиян готовы проголосовать на грядущих выборах за Путина.