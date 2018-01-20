Штаб кандидата Путина передал в ЦИК второй список доверенных лиц

Второй список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина передан в Центризбирком на утверждение. Всего в списке 159 фамилий, сообщил сопредседатель предвыборного штаба кандидата Александр Румянцев.

Он не уточнил конкретных фамилий, объяснив это тем, что на последнем этапе работы над списком кандидат мог вычеркнуть или добавить отдельные персоналии.

«Думаю, в понедельник будет все ясно, они (Центризбирком) должны их утвердить и вывесить на сайте», — цитирует «Интерфакс» слова Румянцева.

Напомним, накануне сопредседатель штаба говорил об итоговом списке в 400 фамилий, 259 из которых уже утверждены ЦИК. Закон позволяет кандидатам на президентские выборы иметь до 600 доверенных лиц.

Как писал портал iz.ru, в настоящее время в избирательной кампании на пост президента России принимают участие 17 кандидатов.