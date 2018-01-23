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Тиллерсон считает РФ ответственной за применение химоружия в Сирии

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию.

Свое мнение глава внешнеполитического ведомства высказал во вторник, 23 января.

«Кто бы ни вел эти атаки, Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение (химоружия) против других сирийцев», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что если Москва не в состоянии решить вопрос с химоружием сирийской армии, то она «должна прекратить применение права вето при обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности (ООН)».

Ранее в январе ряд западных СМИ со ссылкой на активистов организации «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в пригороде Дамаска. Отмечалось, что в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей.

В то же время, по данным телеканала «Аль-Маядин», погибли двое детей, пострадали 30 человек. Факт химатаки не подтвержден, однако «Белые каски» уже возложили ответственность за нее на официальный Дамаск. Там применение химического оружия отрицают.

В апреле 2017 года стало известно о применении химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. При атаке погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии, а они в ответ возложили ответственность на боевиков.

19 января МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.

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