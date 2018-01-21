МО обвинило США в игнорировании применения химоружия боевиками в Сирии

Минобороны России сообщило о том, что американская администрация игнорирует факты применения боевых отравляющих веществ террористами в Сирии.

Как отмечает «Газета.ру», сообщение стало ответом на заявление Госдепа США, в котором Россия представлена страной, использующей любую возможность для защиты режима президента Сирии Башара Асада.

Ведомство также обратило внимание на то, что Россия досрочно уничтожила имеющийся арсенал боевых отравляющих веществ в соответствии со своими обязательствами, в то время как США прекратили ликвидацию специальных боеприпасов «за отсутствием финансирования».

Также Министерство обороны России указало на то, что обвинения американской стороны в адрес властей Сирии, касающиеся использования химического оружия, опираются на неподтвержденные слухи.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию на севере Сирии.