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Пентагон открестился от поддержки Рабочей партии Курдистана

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Фото: Global Look Press
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США не оказывают никакой поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана на территории Турции террористической организацией, заявил представитель Пентагона, майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, Вашингтон признает озабоченность Анкары, связанную с ситуацией на сирийско-турецкой границе, где находятся курдские формирования, однако призывает воздержаться от насилия и сосредоточиться на борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Рэнкин-Гэллоуэй добавил, что «коалиция во главе с США не проводит операции в районе сирийского города Африн», сообщает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, США ранее передали военным соединениям курдского ополчения в Сирии, которые Анкара считает террористическими, партию переносных зенитно-ракетных комплексов в рамках «секретного соглашения».

Позднее власти Турции объявили о начале воздушной фазы военной операции против вооруженных формирований курдов в районе сирийского города Африн.

По словам турецкого премьера Бинали Йылдырыма, наземная фаза может начаться в воскресенье, 21 января.

Представитель курдских сил самообороны (YPG) в Африне Рожахат Родж, в свою очередь, заявил, что они ответят на авиаудары Анкары.

В Москве раскритиковали действия США, которые привели к обострению конфликта между Турцией и курдами. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что Анкару на военную операцию подтолкнули действия Вашингтона.

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