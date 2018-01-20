Анкара письменно уведомляет Дамаск об операции в Африне

Турецкие власти письменно информируют Дамаск и международные организации о ходе операции против курдских военизированных отрядов в сирийском Африне, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Мы информируем об операции письменно сирийский режим, а также все стороны, включая ООН», — приводит слова дипломата телеканал НТВ.

Как писал портал iz.ru, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января.

Поводом для ее проведения стало решение США о создании на сирийско-турецкой границе отрядов безопасности. Анкара утверждает, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, что угрожает безопасности страны.