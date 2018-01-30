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Выступлению Лаврова в Сочи попытались помешать криками

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Выступление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на проходящем в Сочи Конгрессе национального диалога Сирии прервали крики «Да здравствует Россия!». 

Лавров зачитал делегатам конгресса послание от президента РФ Владимира Путина, после чего заявил, что хотел бы сказать несколько слов от себя. Однако эта фраза была прервана криками вставшего с места делегата «Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!». В свою очередь другая группа оппозиционеров, не согласившись с настроем своего соотечественника, начала с ним ожесточенную полемику на арабском.

Министр несколько раз попытался успокоить участников конгресса, что ему в итоге и удалось сделать. «Если «Россия да здравствует» — дайте мне сказать, пожалуйста», — добавил Лавров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи прибыли 1,5 тыс. делегатов. 

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