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Лавров оценил важность усилий России в разгроме ИГ

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Благодаря содействию России удалось разгромить террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) в Сирии и сохранить государственность страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XXVI международных рождественских образовательных чтениях. 

«Сегодня положение в этой многострадальной стране начинает постепенно выправляться. Благодаря действиям российских вооруженных сил, подкрепленным активными дипломатическими усилиями, удалось разгромить группировку ИГИЛ в САР, сохранить сирийскую государственность», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что усилия РФ помогли создать предпосылки для решения проблем гуманитарного характера и реального политического урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия выступила против планов США оставить свой военный контингент в Сирии

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