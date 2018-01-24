Турция намерена расширить операцию в Сирии и покончить с «грязными играми»

Турция не ограничится операцией в сирийском Африне и пресечет «грязные игры», очистив всю сирийско-турецкую границу от террористов. С таким заявлением выступил в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, Турция сначала уничтожит террористов на северо-западе Сирии, а затем создаст там условия для возвращения 3,5 млн беженцев», –– цитирует «РИА Новости» Эрдогана.

20 января Генштаб турецких вооруженных сил объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне, которых поддерживают США.

В результате спецоперации Анкары погибли не менее 17 мирных жителей и двое турецких военнослужащих.

Россия в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

23 января в ООН сообщили, что из-за военных действий свои дома покинули около 6 тыс. мирных жителей.

Ранее портал iz.ru сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.