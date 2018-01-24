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Курды отказываются от участия в Конгрессе сирийского национального диалога

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Фото: REUTERS/Rodi Said
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Курды могут отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи из-за ситуации в Африне. Об этом «Известиям» сообщил лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салех Муслим.

«Идет война. Мы будем защищаться. И пока не видим смысла участвовать в сочинских переговорах. Но окончательное решение еще не принято», — заявил «Известиям» курдский политик.

Источник «Известий» в российских дипломатических кругах выразил сожаление в связи с этой ситуацией и отметил, что без участия курдов в сочинских переговорах урегулировать сирийский кризис не представляется возможным.

Ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин высказал мнение о том, что курды не хотят участвовать в конгрессе в качестве делегатов от федеративного региона Сирии, поскольку таким образом они де-факто признают контроль Дамаска. А это для них, считает политик, равноценно признанию собственного поражения.

Конгресс сирийского национального диалога запланирован на 29–30 января в Сочи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курды не поедут на Конгресс сирийского национального диалога

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