Турецкие военные освободили от террористов 18 поселений в Сирии

Армия Турции освободила от террористов 18 населенных пунктов в приграничных территориях Сирии в рамках операции «Оливковая ветвь». Об этом информирует телеканал Haber Turk со ссылкой на заявление властей.

По итогам заседания руководства страны под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официальный представитель главы государства Ибрагим Калын сообщил, что действия Анкары направлены исключительно против террористических группировок, а не этнических групп.

Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) в сирийском районе Африн 20 января. За четыре дня военных действий турецкие ВС поразили свыше 170 целей в регионе.

22 января официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следит за операцией «Оливковая ветвь» и контактирует с обеими сторонами конфликта. При этом Россия считает основополагающим принципом целостность Сирии.