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Белый дом призвал Турцию проявить сдержанность в сирийском Африне

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Власти США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы и продолжительность своей военной операции под кодовым названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, сообщила 22 января официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы призываем Турцию проявить сдержанность, ограничить масштабы операции, гарантировать продолжение поступления гуманитарной помощи и избежать жертв среди гражданского населения», — цитирует Сандерс Reuters.

В субботу, 20 января, Турция начала военную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых поддерживают американские власти. Во многом причиной военных действий стало заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.

По данным СМИ, в результате турецкой спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей.

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