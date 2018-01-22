Белый дом призвал Турцию проявить сдержанность в сирийском Африне

Власти США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы и продолжительность своей военной операции под кодовым названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, сообщила 22 января официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы призываем Турцию проявить сдержанность, ограничить масштабы операции, гарантировать продолжение поступления гуманитарной помощи и избежать жертв среди гражданского населения», — цитирует Сандерс Reuters.

В субботу, 20 января, Турция начала военную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых поддерживают американские власти. Во многом причиной военных действий стало заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.

По данным СМИ, в результате турецкой спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей.