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Россия выступила против планов США оставить войска в Сирии

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Фото: flickr.com/Marines Follow
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Американские войска не имеют права оставаться в Сирии без разрешения руководства страны. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Наша позиция абсолютно ясна: американские войска не должны оставаться на территории суверенного государства без разрешения на то руководство этой страны», — приводит «РИА Новости» слова Лаврентьева.

Дипломат добавил, что рассчитывает на участие США в качестве наблюдателя в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29–30 января.

Как писал портал iz.ru, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Сирии. По его словам, это предотвратит возрождение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в республике.

Тиллерсон добавил, что Вашингтон не допустит ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда американские войска преждевременно покинули Ирак и позволили «Аль-Каиде» (запрещена в РФ) превратиться в ИГ.

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