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На Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи прибыли 1,5 тыс. делегатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 1,5 тыс. делегатов прибыли в Сочи для участия в Конгрессе сирийского национального диалога. Такие данные озвучили представители оргкомитета.

Внешнюю оппозицию на форуме представляют: делегаты от «московской» и «астанинской» платформ, движения «Завтра Сирии», Национального координационного комитета за демократические перемены и от «Гражданского движения».

Также в Сочи прибыли представители ООН, стран – постоянные члены Совета Безопасности, Казахстана и нескольких государств Ближнего Востока.

«Для участия в конгрессе из Сирии, Женевы, Каира, Москвы и Анкары прибыли 1511 делегатов, представляющих различные этноконфессиональные, политические и социальные группы сирийского общества», — приводит слова представителя оргкомитета ТАСС.

По национальному составу большинство из участников арабы, но среди них есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы.

Вместе с Россией соорганизаторами форума выступают Иран и Турция как страны – гаранты режима прекращения огня в Сирии.

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