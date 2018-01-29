Де Мистура прибыл на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс сирийского национального диалога. Эмиссар прилетел в понедельник регулярным рейсом из Москвы, однако доступ прессы к нему в аэропорту был ограничен, передает ТАСС.

Решение о визите де Мистуры в Сочи ранее анонсировал административный глава Всемирной организации Антониу Гутерриш. Данный шаг в Москве был воспринят положительно.

Конгресс сирийского нацдиалога пройдет с 29 по 30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества. Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса, созванного российской стороной.

Как сообщал портал iz.ru, накануне в Сочи из Дамаска также прибыли первые участники Конгресса сирийского нацдиалога. В их числе — представители профсоюзов и иных объединений. Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт выразила надежду, что переговоры по Сирии в Сочи смогут принести результат.