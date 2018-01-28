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Первые участники конгресса сирийского нацдиалога прибыли в Сочи

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Первые участники конгресса сирийского нацдиалога прибыли в Сочи рейсом из Дамаска.

Информацию об этом распространили СМИ в воскресенье, 28 января.

Первым рейсом прибыли 175 человек, позднее ожидается прибытие еще одного рейса со 169 представителями профсоюзов и объединений, сообщает «РИА Новости».

При этом большинство оппозиционеров прилетит в Сочи в понедельник, 29 января, так же как и команда ООН, которую возглавит спецпредставитель генсека Стаффан де Мистура.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29–30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, Москва уверена, что в интересах сирийского народа процесс урегулирования ситуации в Сирии необходимо избавить от неконструктивного влияния внешних игроков.

Лавров отметил, что в конгрессе примут участие все, кто может повлиять на урегулирование ситуации.

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