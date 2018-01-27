Бойкот СКП не скажется на проведении конгресса по нацдиалогу в Сочи

Бойкот конгресса по нацдиалогу в Сочи со стороны Сирийского комитета по переговорам (СКП) не скажется на проведении переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Нет, конечно, не отразится. Мы приглашали всех, кто хочет участвовать, кто не хочет — не участвует», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что конгресс состоится, несмотря на отсутствие представителей комитета.

Приглашение на встречу в Сочи было разослано 1,6 тыс. представителей сирийского общества. В ходе конгресса стороны планируют сформировать комиссию по созданию основного закона страны.

Ранее руководитель департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва надеется на согласие Генсека ООН Антониу Гутерреша принять участие в конгрессе по сирийскому нацдиалогу.