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Бойкот СКП не скажется на проведении конгресса по нацдиалогу в Сочи

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Фото: TAСС/Zuma/Ammar Safarjalani
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Бойкот конгресса по нацдиалогу в Сочи со стороны Сирийского комитета по переговорам (СКП) не скажется на проведении переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Нет, конечно, не отразится. Мы приглашали всех, кто хочет участвовать, кто не хочет — не участвует», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что конгресс состоится, несмотря на отсутствие представителей комитета.

Приглашение на встречу в Сочи было разослано 1,6 тыс. представителей сирийского общества. В ходе конгресса стороны планируют сформировать комиссию по созданию основного закона страны.

Ранее руководитель департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва надеется на согласие Генсека ООН Антониу Гутерреша принять участие в конгрессе по сирийскому нацдиалогу.

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