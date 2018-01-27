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Де Мистура обратится к генсеку ООН по поводу участия в переговорах в Сочи

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что обратится к генсеку ООН Антониу Гутерришу по поводу возможного участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

«Генсек ООН будет проинформирован сегодня вечером о проходивших в Вене обсуждениях и потом примет решение, каков будет ответ ООН на предложение принять участие в нем (нацконгрессе в Сочи)», — цитирует спецпосланника «РИА Новости».

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. Россия пригласила к участию во встрече порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров.

Ранее стало известно, что сирийская оппозиция объявила о бойкоте конгресса.

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