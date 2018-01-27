Россия надеется на согласие генсека ООН участвовать в нацконгрессе Сирии в Сочи

Россия ожидает положительного ответа генсека ООН на предложение об участии в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИДа Сергей Вершинин.

«РФ ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского народа в Сочи», — сказал он журналистам, передает «РИА Новости».

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что обратится к генсеку ООН Антониу Гуттеришу по поводу возможного участия в Конгрессе.

Мероприятие запланировано в Сочи на 30 января. Россия пригласила к участию во встрече порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса.