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Россия надеется на согласие генсека ООН участвовать в нацконгрессе Сирии в Сочи

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Фото: REUTERS/Jaime Saldarriaga
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Россия ожидает положительного ответа генсека ООН на предложение об участии в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИДа Сергей Вершинин.

«РФ ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского народа в Сочи», — сказал он журналистам, передает «РИА Новости».

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что обратится к генсеку ООН Антониу Гуттеришу по поводу возможного участия в Конгрессе. 

Мероприятие запланировано в Сочи на 30 января. Россия пригласила к участию во встрече порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса.

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