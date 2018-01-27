Захарова сообщила о согласии курдов участвовать в конгрессе нацдиалога

Представители курдов примут участие в конгрессе по сирийскому нацдиалогу в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Они приедут», — ответила представитель внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

Приглашение на конгресс в Сочи было разослано 1,6 тыс. представителей сирийского общества. На переговорах стороны планируют сформировать комиссию по созданию конституции Сирии.

Ранее Сирийский комитет по переговорам (СКП) объявил бойкот конгрессу нацдиалога, однако в МИДе заверили, что это не скажется на проведении мероприятия.