Захарова сообщила о согласии курдов участвовать в конгрессе нацдиалога
Представители курдов примут участие в конгрессе по сирийскому нацдиалогу в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Они приедут», — ответила представитель внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.
Приглашение на конгресс в Сочи было разослано 1,6 тыс. представителей сирийского общества. На переговорах стороны планируют сформировать комиссию по созданию конституции Сирии.
Ранее Сирийский комитет по переговорам (СКП) объявил бойкот конгрессу нацдиалога, однако в МИДе заверили, что это не скажется на проведении мероприятия.