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Сирийская оппозиция видит центральной роль России в политпроцессе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сирийская оппозиция видит центральной роль России в политпроцессе урегулирования в этой стране.

Информацию об этом распространил в понедельник, 22 января, глава объединенной делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири.

«Мы, сирийцы, полностью верим в необходимость политического решения», — цитирует его ТАСС.

При этом аль-Харири считает, что необходимо ясно и четко понять, почему политический процесс остановился в Женеве, чтобы это не повторилось в Астане и Сочи.

18 января портал iz.ru рассказал, что США намерены сосредоточиться на стабилизации и политическом урегулировании в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

По словам дипломата, сирийские власти сегодня контролируют лишь около половины территории страны, которую невозможно восстановить или объединить военным путем.

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