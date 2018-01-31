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Мистура оставил за собой формирование конституционной комиссии Сирии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Последнее слово в формировании поименного состава комиссии, которая займется подготовкой новой сирийской конституции, остается за спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

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«У меня есть прерогатива добавлять столько, сколько понадобится участников, которые не были по какой-либо причине в Сочи»,  — заявил де Мистура после Конгресса нацдиалога по Сирии.

В частности, Россия, Иран и Турция предоставят свои списки кандидатов на участие в комиссии, а окончательный выбор персоналий из этих перечней сделает спецпосланник.

«Список кандидатов для подачи спецпосланнику был основан, как я понял, на соглашении между Россией, Ираном и Турцией, что каждый из них предоставит по 50 имен людей, кандидатуры которых они считают необходимым рассмотреть как членов конституционной комиссии», — сказал де Мистура.

По его словам, в итоговом составе комиссии будет не более 45–50 человек. Де Мистура добавил, что намерен консультироваться по кандидатурам не только со сторонами конфликта, но и со всеми игроками в сирийском урегулировании, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии.

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