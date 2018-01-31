Мистура оставил за собой формирование конституционной комиссии Сирии

Последнее слово в формировании поименного состава комиссии, которая займется подготовкой новой сирийской конституции, остается за спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

«У меня есть прерогатива добавлять столько, сколько понадобится участников, которые не были по какой-либо причине в Сочи», — заявил де Мистура после Конгресса нацдиалога по Сирии.

В частности, Россия, Иран и Турция предоставят свои списки кандидатов на участие в комиссии, а окончательный выбор персоналий из этих перечней сделает спецпосланник.

«Список кандидатов для подачи спецпосланнику был основан, как я понял, на соглашении между Россией, Ираном и Турцией, что каждый из них предоставит по 50 имен людей, кандидатуры которых они считают необходимым рассмотреть как членов конституционной комиссии», — сказал де Мистура.

По его словам, в итоговом составе комиссии будет не более 45–50 человек. Де Мистура добавил, что намерен консультироваться по кандидатурам не только со сторонами конфликта, но и со всеми игроками в сирийском урегулировании, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии.