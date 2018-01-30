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Принципы будущего госустройства Сирии одобрили на конгрессе в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии.

По словам Лаврова, «в этих принципах нет ничего революционного — это ключевые нормы международного права».

Кроме того, дипломат отметил, что Москва, Тегеран и Анкара помогут спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в продвижении достигнутых договоренностей.

«У Стаффана де Мистуры есть все полномочия, которые содержатся в резолюции (Совбеза ООН) 2254. На конгрессе была выражена поддержка этим полномочиям де Мистуры, выражена просьба ему активно заняться работой над конституцией (Сирии)», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее сообщалось, что выступление главы российского внешнеполитического ведомства в Сочи прервали крики «Да здравствует Россия!»

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