РФ нанесла 100 ударов «Калибрами» по боевикам за время операции в Сирии

Российские военные с помощью кораблей и подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России нанесли по боевикам с начала операции в Сирии 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр». Об этом глава оборонного ведомства заявил в рамках военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии.

«Кораблями и подводными лодками нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами «Калибр», — приводит слова Шойгу «Интерфакс».

Он отметил, что удары по позициям террористов наносили фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводные лодки «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино», малые ракетные корабли проекта «Зеленый Дол», «Серпухов» и другие корабли ВМФ России. Шойгу добавил, что российские военные контролируют обстановку в Сирии с помощью беспилотников.

«Благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии», — сказал министр. В частности, ежедневно в небе используется до 70 российских беспилотников, таких как «Форпост» и «Орлан-10».

Военная операция Вооруженных сил РФ против террористов в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ начать вывод российских войск. Он подчеркнул, что военные блестяще выполнили свою задачу по борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ — запрещенная в РФ организация) и возвращаются на родину с победой. В тот же день в РФ вернулись первые самолеты ВКС.