Путин призвал обеспечить лидерство России в военно-технической сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения лидерства России в военно-технической сфере, что также позволит развивать военно-техническое сотрудничество с другими странами. Об этом глава государства сообщил в рамках военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

«И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно сделаем это», — приводит слова Путина «Интерфакс».

По словам президента, это позволит сделать армию и флот РФ передовыми вооружениями, а также укреплять позиции страны на мировом рынке современных оборонных и гражданских технологий.

Путин констатировал, что надежность российского вооружения и оборудования стала результатом разгрома террористов в Сирии.

«Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота», — подчеркнул президент.

По данным Минобороны, в борьбе с боевиками было применено 215 современных и перспективных видов вооружений. Большинство образцов военной техники в настоящее время используется в войсках РФ, резюмировал глава государства.