США обвинили РФ в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.

По ее словам, РФ незаконно торгует с Северной Кореей углем через российские порты, передает «Газета.ру».

«Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР», — написала Науэрт в Twitter.

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199 — Heather Nauert (@statedeptspox) January 29, 2018

По информации Reuters, Пхеньян осуществлял поставки угля в Южную Корею и Японию. При этом процесс не менее трех раз осуществлялся через Находку и Холмск.