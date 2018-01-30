США обвинили РФ в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.
По ее словам, РФ незаконно торгует с Северной Кореей углем через российские порты, передает «Газета.ру».
«Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР», — написала Науэрт в Twitter.
По информации Reuters, Пхеньян осуществлял поставки угля в Южную Корею и Японию. При этом процесс не менее трех раз осуществлялся через Находку и Холмск.