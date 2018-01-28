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Вашингтон ждет от России передачи правильных сигналов руководству КНДР

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Власти США ожидают от России использования диалога с Пхеньяном для направления руководству КНДР правильных сигналов. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью агентству «Интерфакс».

«Россия является одной из немногих стран, которая ведет дипломатический диалог с Пхеньяном, что может быть использовано во зло или во благо. Использовать это во благо можно путем направления Пхеньяну правильных сигналов», — заявил глава американской дипмиссии.

Кроме того, как отметил посол, Вашингтон рассчитывает на соблюдение Москвой резолюций Совбеза ООН по Северной Корее. Он подчеркнул, что если все участники принятия этого документа, в том числе Китай, Россия и США, смогут придерживаться его требований, то давление на КНДР будет постоянно усиливаться, мотивируя руководство страны действовать в разумном ключе.

Ранее посол США в РФ заявил, что Москва и Вашингтон столкнулись с реальной угрозой ракетного удара со стороны Северной Кореи, и призвал стороны координировать усилия по урегулированию на полуострове.

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