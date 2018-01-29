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Больше половины жителей Японии поддержали санкции против КНДР

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Фото: Global Look Press/Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS
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Более половины японцев — 52% — считают, что международное сообщество должно продолжить оказывать санкционное давление на КНДР. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые были опубликованы в деловом издании «Никкэй». 

При этом 11% заявляют о необходимости военного решения ситуации. 29% жителей Японии высказались за урегулирование путем диалога с КНДР, пишет ТАСС

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за активного развития Северной Кореей ракетной и ядерной программ. В 2017 году КНДР провела испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты. В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против страны. 

Подробная информация по ситуации на Корейском полуострове и кризису, связанному с ядерными испытаниями в КНДР, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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