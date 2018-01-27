Косачев рассказал о способе остановить ядерную программу КНДР

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что КНДР будет продолжать развитие ядерной и ракетной программ до тех пор, пока существует угроза ее суверенитету. Разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии, сказал он журналистам в субботу, 27 января.



«С большой долей вероятности ядерные испытания и ракетные пуски КНДР будут продолжаться до тех пор, пока существует угроза вмешательства во внутренние дела КНДР», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Косачев отметил, что вмешательство во внутренние дела является одним из наиболее активно используемых инструментов внешней политики США. По его словам, власти КНДР уже наблюдали подобную ситуацию в Ираке и Ливии, после чего сделали соответствующие выводы.

«Разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии: с одной стороны — отказ от развития ядерной программы, с другой стороны — отказ от попыток вмешательства во внутренние дела КНДР», — сказал парламентарий, отметив, что без этого конфликт будет лишь накаляться.

Ранее 24 января минфин США ввел очередные санкции против КНДР, которые стали ответом на испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном 29 ноября.

Подробная информация по ситуации на Корейском полуострове и кризису, связанному с ядерными испытаниями в КНДР, доступна в сюжете портала iz.ru.