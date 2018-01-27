В Совфеде заявили об отсутствии «двойной игры» в отношении КНДР

Россия не ведет «двойную игру» и не помогает КНДР обходить санкции Совета Безопасности ООН, в частности не занимается реэкспортом северокорейского угля в третьи страны, заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

«Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой РФ. Никакой двойной игры нет по определению», — сказал он, передает ТАСС.

Сенатор также отметил, что всем российским ведомствам на уровне указа президента были даны инструкции по скрупулезному выполнению всех резолюций Совета Безопасности ООН. При этом он не исключил, что некоторые предприниматели могут искать лазейки. Подтверждений таких случаев у него нет, но если российская сторона получит соответствующие данные из надежных источников, то в срочном порядке будут приняты меры по пресечению таких практик.

Ранее в январе СМИ распространили информацию о том, что Пхеньян якобы осуществлял поставки угля в Южную Корею и Японию через российские порты. Посольство России в КНДР эту информацию опровергло. Также все обвинения опровергли в Кремле.