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Хантсман заявил об угрозе ракетного удара по России и США со стороны КНДР

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Фото: Global Look Prees/ Igor Russak
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Россия и США столкнулись с реальной угрозой ракетного удара со стороны Северной Кореи и должны вместе работать над решением кризиса на Корейском полуострове. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Хантсман.

«США и Россия разделяют взгляд на опасность, которую представляют действия Северной Кореи, и обе наши страны находятся под реальной угрозой того, что оттуда может быть запущена межконтинентальная баллистическая ракета», –– написал Джон Хантсман в статье, опубликованной в газете The Moscow Times.

Посол отметил, что работа по КНДР –– именно та сфера, «в которой Вашингтон и Москва могут сотрудничать»

25 января портал iz.ru сообщал, что американский генерал сравнил возможное военное противостояние между США и КНДР со схваткой дракона и армией мертвецов. Аналогии военный провел с сериалом «Игра престолов».

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