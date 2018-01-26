Хантсман заявил об угрозе ракетного удара по России и США со стороны КНДР

Россия и США столкнулись с реальной угрозой ракетного удара со стороны Северной Кореи и должны вместе работать над решением кризиса на Корейском полуострове. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Хантсман.

«США и Россия разделяют взгляд на опасность, которую представляют действия Северной Кореи, и обе наши страны находятся под реальной угрозой того, что оттуда может быть запущена межконтинентальная баллистическая ракета», –– написал Джон Хантсман в статье, опубликованной в газете The Moscow Times.

Посол отметил, что работа по КНДР –– именно та сфера, «в которой Вашингтон и Москва могут сотрудничать»

25 января портал iz.ru сообщал, что американский генерал сравнил возможное военное противостояние между США и КНДР со схваткой дракона и армией мертвецов. Аналогии военный провел с сериалом «Игра престолов».