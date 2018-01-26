Посольство РФ в Пхеньяне опровергло сообщения о закупке Россией угля у КНДР

Сообщения некоторых СМИ о том, что Россия в обход санкций Совбеза ООН закупает у КНДР уголь и перепродает его в Южную Корею и Японию, не соответствуют действительности. Об этом заявило российское посольство в Пхеньяне.

«Эта информация является недостоверной. Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны», –– цитирует «Интерфакс» дипломатов.

26 января американское агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке сообщило, что РФ в 2017 году покупала и реэкспортировала уголь КНДР в Японию и Южную Корею, несмотря на санкции Совбеза ООН, запрещающие экспорт северокорейского угля. Ограничения были введены, чтобы лишить Пхеньян финансовых возможностей продолжать развитие ядерной и ракетной программ.

Агентство утверждает, что уголь из КНДР переправлялся через порты Находки и Холмска.

Таможенная служба России эти слухи также опровергла. Отмечается, что за 11 месяцев 2017 года не было зарегистрировано ни одного случая ввоза угля из Северной Кореи.

В Госдуме подчеркнули, что Москва крайне внимательно относится ко всем своим международным обязательствам.

Ранее Reuters обвинило Китай и РФ в поставках нефти Пхеньяну. Агентство утверждало, что китайские и российские суда перекачивали топливо на северокорейские суда прямо в море. Эти сообщения также не подтвердились.