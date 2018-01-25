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Генерал США предупредил о схватке с «драконом» при конфликте с КНДР

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американский генерал Роберт Неллер сравнил вооруженные силы КНДР с драконом, а ВС США — с армией мертвецов, проводя аналогии между американо-северокорейским конфликтом и событиями сериала «Игра престолов».

Командующий Корпусом морской пехоты США рассказал о своем образном видении ситуации, выступая 25 января в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Как вы знаете, когда армия мертвецов разрушила Стену, то там столкнулась с драконом. Мы знаем, что там (в КНДР) есть дракон. <...> Как бы всё ни повернулось, это будет очень динамичное, физическое и жестокое сражение на очень и очень непростой местности. Все должны быть морально готовы», — цитирует Роберта Неллера ТАСС.

В нынешней речи генерала была отсылка к его выступлению, состоявшемуся ранее в январе на одной из ближневосточных баз США, в котором Неллер использовал те же фэнтезийные образы.

«Я должен общаться с морпехами и пытаюсь донести до них информацию настолько доступно, насколько я могу», — пояснил генерал 25 января, добавив, что имел в виду лишь то, что американские военнослужащие всегда должны быть готовы к сражению.

В конце декабря 2017 года Неллер, выступая перед морпехами американского гарнизона в Норвегии и затрагивая события на Корейском полуострове, заявил: «Надеюсь, что заблуждаюсь, но надвигается война».

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