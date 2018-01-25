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Пхеньян призвал всех корейцев к объединению

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Фото: Global Look Press/KCNA/Xinhua
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Власти КНДР призвали всех корейцев, которые находятся в стране и за границей, в том числе и в Южной Корее, «сделать прорыв», который приведет их к объединению.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

Всем корейцам, и КНДР, и Южной Корее, следует содействовать развитию сотрудничества, контактов и туризма, отмечается в заявлении.

В Пхеньяне считают, что граждане обеих Корей должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить острую военную напряженность и создать мирный климат на полуострове, пишет РБК.

Кроме того, КНДР заверила, что «разгромит все попытки», которые бы препятствовали воссоединению двух стран.

21 января, впервые за последние четыре года делегация КНДР прибыла в южнокорейский город Каннын для участия в Олимпийских играх. За день до этого МОК принял решение допустить 22 спортсмена из Северной Кореи к участию на предстоящих зимних соревнованиях.

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