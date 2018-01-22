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Демонстранты в Южной Корее сожгли флаги КНДР и фото Ким Чен Ына

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Фото: Global Look Press/Liu Yun
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Флаги КНДР и фотографии Ким Чен Ына были сожжены на площади вокзала в южнокорейском Сеуле во время демонстрации против визита северокорейской делегации.

Как сообщает Yonhap News, в происходящее вмешалась полиция и потушила пламя огнетушителями. Акция протеста была организована «Корейской патриотической партией».

Делегация КНДР из семи человек прибыла в Южную Корею для проверки площадок выступления художественных коллективов на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Отмечается, что представители КНДР пересекли границу и прибыли в Сеул на автобусе, откуда поездом проследуют на олимпийские объекты.

9 января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов.

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