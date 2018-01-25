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Япония намерена усилить контроль за контрабандой нефти в КНДР

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Фото: Global Look Press/Walter Bibikow/Danita Delimont
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Власти Японии усилят меры по борьбе с нелегальными поставками нефти и нефтепродуктов в КНДР, которые нарушают санкции ООН. Об этом сообщил заместитель генсека кабинета министров страны Ясутоси Нисимура.

«Мы будем усиливать свою деятельность, направленную на то, чтобы перекрыть бреши в санкционной системе. Санкции работают, Северной Корее теперь всё труднее совершать обычные сделки по покупке нефти и нефтепродуктов», — приводит его слова ТАСС.

В частности, 20 января военный самолет Японии зафиксировал возможную перекачку нефти с танкера под флагом Доминиканской республики в танкер КНДР. Сведения об этом факте были переданы в ООН.

Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР 22 декабря. Ограничения затронули поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, санкции требуют от всех стран мира депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи.

Накануне, 24 января санкционные списки по КНДР расширил Минфин США. В них вошли 16 лиц и девять организаций, министерство нефтяной промышленности республики, а также шесть судов.

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