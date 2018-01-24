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Лавров предостерег Тиллерсона от эскалации напряженности на Корейском полуострове

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Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Рекса Тиллерсона от эскалации напряженности на Корейском полуострове, которую может вызвать резкая риторика в адрес КНДР и ее лидера.

Информацию об этом в среду, 24 января, распространило министерство после телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

«Лавров вновь предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова, к которой ведет агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом Лавров и Тиллерсон сошлись во мнении, что Пхеньян должен начать выполнять требования Собеза ООН по прекращению испытаний ядерного оружия и ракет.

20 января портал iz.ru рассказал, что Россия готова способствовать старту прямых переговоров между США и КНДР.

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил, что вопрос о возможных сроках начала такого диалога необходимо адресовать представителям Пхеньяна и Вашингтона.

По словам Моргулова, его следующая встреча со спрецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном пройдет в Москве.

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